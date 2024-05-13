Участник «Евровидения» вышел на сцену без штанов

Финский диджей Теэму Кейстери вышел на сцену «Евровидения» без штанов

В финале «Евровидения», проходившем в субботу, 11 мая, один из участников выступал без штанов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Финляндию представлял диджей Теэму Кейстери, использующий псевдоним Windows95man. Как он утверждает, его музыка и внешний вид вдохновлены 1990-ми годами, когда была выпущена операционная система Windows 95.

Кейстери вышел на сцену в короткой майке и крохотных трусах телесного цвета. Не считая этого, на нем были только кепка, носки и сандалии.

Телеоператоры специально выбирали такие ракурсы, с которых и без того труднозаметные трусы было почти невозможно увидеть. Из-за этого зрителям, смотревшим «Евровидение» по телевизору, казалось, что Кейстери полностью обнажен ниже пояса. Некоторые пожаловались на это в соцсети X (бывший Twitter).

Финляндия заняла лишь 19-е место в финале конкурса. Победителем «Евровидения-2024» стал певец Nemo, представлявший Швейцарию.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие устраивают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.