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19:29, 13 мая 2024Из жизни

Участник «Евровидения» вышел на сцену без штанов

Финский диджей Теэму Кейстери вышел на сцену «Евровидения» без штанов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В финале «Евровидения», проходившем в субботу, 11 мая, один из участников выступал без штанов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Финляндию представлял диджей Теэму Кейстери, использующий псевдоним Windows95man. Как он утверждает, его музыка и внешний вид вдохновлены 1990-ми годами, когда была выпущена операционная система Windows 95.

Кейстери вышел на сцену в короткой майке и крохотных трусах телесного цвета. Не считая этого, на нем были только кепка, носки и сандалии.

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Телеоператоры специально выбирали такие ракурсы, с которых и без того труднозаметные трусы было почти невозможно увидеть. Из-за этого зрителям, смотревшим «Евровидение» по телевизору, казалось, что Кейстери полностью обнажен ниже пояса. Некоторые пожаловались на это в соцсети X (бывший Twitter).

Финляндия заняла лишь 19-е место в финале конкурса. Победителем «Евровидения-2024» стал певец Nemo, представлявший Швейцарию.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие устраивают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.

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      Олег Парамонов
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