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02:29, 13 мая 2024Россия

Из-под завалов дома в Белгороде вытащили тело еще одного погибшего

МЧС: из-под завалов дома в Белгороде вытащили тело 14-го погибшего

Фото: Stringer / Globallookpress.com

Из-под завалов дома в Белгороде вытащили тело еще одного погибшего, общее число жертв обрушения после удара по подъезду многоэтажки достигло 14 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали о 13 погибших. По данным Минздрава региона, пострадал 31 человек.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Марина Совина
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