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13:05, 13 мая 2024Россия

Матвиенко высказалась о кандидатуре Белоусова на должность главы Минобороны

Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова на пост глава Минобороны удачным выбором

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко одобрила кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост глава Минобороны. Слова главы верхней палаты парламента приводит ТАСС.

12 мая кандидатуру Белоусова на должность главы оборонного ведомства предложил президент России Владимир Путин.

Матвиенко сказала, что Белоусов сможет ускорить поставку в войска современных вооружений. Помимо этого, в должности главы Минобороны он сможет наладить скорейшее внедрение инноваций, добавила она. «Еще раз подчеркну, что я не вижу лучше кандидатуры», — заключила глава Совфеда.

Во время консультаций в Совфеде Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с бойцами спецоперации. Он пояснил, что недоволен тем, что военнослужащих, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали. Также Белоусов призвал наладить работу по обеспечению участников спецоперации жильем.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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