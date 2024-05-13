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16:41, 13 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о двух сбитых БПЛА над российским регионом

Минобороны России заявило о двух сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России была пресечена 13 мая около 16:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

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До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на Белгород. По его словам, один из беспилотников упал на парковку, взрыв повредил восемь машин. Еще один дрон рухнул около жилого многоквартирного дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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