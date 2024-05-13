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20:40, 13 мая 2024Силовые структуры

Мошенники похитили у пенсионерки из Москвы миллионы рублей от имени начальника

Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 14 млн руб. от имени ее начальника

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Мошенники похитили у 71-летней пенсионерки из Москвы 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Женщине пришло сообщение в мессенджере якобы от ее начальника — контакт был подписан его фамилией, а на фото стояла эмблема компании. Он сообщил, что будет проводиться инструктаж о мошеннических действиях, поскольку произошла «нестандартная ситуация».

После этого потерпевшей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Они заявили, что третьи лица пытаются присвоить деньги и квартиру пенсионерки и, чтобы спасти имущество, ей нужно взять кредит и продать квартиру. Женщина выполнила действия по инструкции мошенников и перевела деньги на их счета. После этого аферисты перестали выходить с пенсионеркой на связь.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудят пенсионера, напавшего на банк по указанию мошенников.

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      Илона Палей
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