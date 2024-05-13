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23:49, 13 мая 2024Россия

Российский таксист выстрелил в пожилого пассажира из-за замечания

В Москве таксист выстрелил в ногу 68-летнему пассажиру из-за замечания

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве таксист выстрелил в ногу 68-летнему пассажиру, сделавшему ему замечание. Об инциденте рассказало издание «Сапа» в Telegram-канале.

Сообщается, что водитель опоздал на заказ, что вызвало негодование у пассажира. Он упрекнул таксиста, после чего началась перепалка, в ходе которой водитель достал травматический пистолет и выстрелил в бедро пассажиру.

Во время допроса таксист не смог объяснить причину своего поступка. Он также рассказал, что нашел оружие несколько лет назад в салоне своей машины, но обращаться в полицию не стал. «Вспыльчивого водителя задержали, его ждет разбирательство по уголовному делу», — добавило издание.

Ранее в Москве 46-летний таксист надругался над девушкой во время поездки. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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      Марина Совина
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