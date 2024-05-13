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17:25, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине обвинили США в попытках приуменьшить значимость потери Харькова

Политолог Бортник: США попытаются приуменьшить значимость потери Харькова

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США попытаются приуменьшить значимость потерь территорий в Харьковской области. В этом Вашингтон обвинил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения. Тем более мы понимаем, что в США тоже выборы. Даже если возникнет реальная угроза Харькову, США будут пытаться это все приуменьшить, чтобы это не выглядело как поражение курса [госсекретаря Энтони] Блинкена», — отметил он.

По словам Бортника, сейчас Вооруженные силы Украины в Харьковской области сильно подавлены наступлением россиян. Он также подчеркнул, что многие не понимают, почему Киев не занимался постройкой надежных оборонительных укреплений.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска одновременно готовят «два котла» для ВСУ. По его словам, об этом свидетельствует ситуация на фронте.

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      Александр Курбатов
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