Политолог Бортник: США попытаются приуменьшить значимость потери Харькова

США попытаются приуменьшить значимость потерь территорий в Харьковской области. В этом Вашингтон обвинил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения. Тем более мы понимаем, что в США тоже выборы. Даже если возникнет реальная угроза Харькову, США будут пытаться это все приуменьшить, чтобы это не выглядело как поражение курса [госсекретаря Энтони] Блинкена», — отметил он.

По словам Бортника, сейчас Вооруженные силы Украины в Харьковской области сильно подавлены наступлением россиян. Он также подчеркнул, что многие не понимают, почему Киев не занимался постройкой надежных оборонительных укреплений.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска одновременно готовят «два котла» для ВСУ. По его словам, об этом свидетельствует ситуация на фронте.