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20:47, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске остановки международных перевозок из-за мобилизации

Украинский эксперт Балин заявил о риске для перевозок из-за закона о мобилизации

Фото: Pascal Meier / Unsplash

Международные перевозки на Украине могут остановиться из-за нового закона о мобилизации. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Балин прокомментировал вступающий в силу 18 мая закон о мобилизации. По его информации, водители международных рейсов уже сейчас отказываются выходить в рейсы из-за боязни остановки на пограничных пунктах пропуска.

«Мы все понимаем, что с 18 мая у пограничников появится право требовать [военно-учетные] документы у любого человека», — заявил эксперт. По его информации, только менее 5 процентов водителей международных рейсов имеют бронь от мобилизации. Балин добавил, что это может привести к коллапсу не только транспортной отрасли на Украине, но и экономики в целом.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал мобилизоваться всей стране. По его словам, со вступлением в силу нового закона о мобилизации «приходит конец» спокойной жизни.

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      Юрий Леонов
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