Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:52, 11 мая 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины призвали мобилизоваться всей стране

Спикер Минобороны Украины Лазуткин призвал мобилизоваться всей стране

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал мобилизоваться всей стране. Его словам приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, со вступлением в силу нового закона о мобилизации «приходит конец» той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения. Он заявил, что меняется подход к войне. «Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — сказал он.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране на 90 дней.

Ранее сообщалось, что на Украине остановили 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Было остановлено рассмотрение дел не только взяточников и виновников ДТП, но подозреваемых, совершивших некоторые тяжкие преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      В российском городе в ДТП пострадали семь человек

      В ДНР два человека погибли при взрыве автомобиля

      ЕС назвал требование Израиля эвакуировать жителей Рафаха неприемлемым

      Глава «Газпрома» пошел в раздевалку «Зенита» после поражения от ЦСКА

      В Минобороны Украины призвали мобилизоваться всей стране

      ВСУ вновь обстреляли Курскую область

      В НАТО оценили возможность ввода войск на Украину

      Названа причина дисквалификации фаворита «Евровидения»

      Мишустин предложил кандидата на пост главы Минпромторга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше