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20:07, 13 мая 2024Силовые структуры

Начальника автоколонны отправили в СИЗО по делу о падении автобуса в Мойку

В Петербурге суд отправил в СИЗО начальника автоколонны, чей автобус упал в реку

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангир Адалет оглы Халилов, чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет под стражей до 10 июня 2024 года. Сам Халилов возражал против стражи и просил суд отправить его под домашний арест.

Ранее сообщалось, что начальник автоколонны признал свою вину частично. Ему вменяется статья 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По данным следствия, Халилов не обеспечил отдых водителю упавшего автобуса, вследствие чего было допущено ДТП.

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      Илона Палей
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