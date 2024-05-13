Офисным работникам подсказали способ сохранить хорошую осанку

Физиотерапевт Эчебири: вдовий горб появляется из-за отсутствия активности

Сидячая работа за компьютером вредна для спины, но сама по себе не вызывает искривление позвоночника, считает физиотерапевт из Нью-Йорка Ннаемека Эчебири. Способ сохранить хорошую осанку он подсказал изданию HuffPost.

По словам Эчебири, многие офисные работники жалуются на вдовий горб — искривление нижних шейных позвонков, при котором фигура выглядит сутулой. Однако врач убежден, что дефект появляется не из-за долгого сидения за компьютером, а из-за отсутствия физической активности. «Если вы не делаете целенаправленных действий, которые компенсируют это, вы будете все больше и больше привыкать к неправильной позе», — отметил врач.

Физиотерапевт уточнил, что вдовий горб может появиться с возрастом, так как кости постепенно теряют плотность. По его словам, в большей степени этому подвержены женщины после наступления менопаузы, так как у них выше риск остеопороза и деформации костей. Эчебири также добавил, что некоторые люди больше предрасположены к сутулости из-за генетики или некоторых заболеваний, например синдрома Кушинга.

Чтобы сохранить хорошую осанку, специалист посоветовал выбрать для работы удобное кресло, которое будет поддерживать поясницу. Также, по его мнению, важно отрегулировать расположение монитора таким образом, чтобы к нему не надо было тянуться или опускать голову. Кроме того, Эчебири рекомендовал каждый час отвлекаться от работы, чтобы пройтись по офису или сделать небольшую гимнастику — сводить и разводить лопатки или разминать шею.

Также Эчебири призвал регулярно ходить в спортзал или заниматься любым видом спорта, который помогает укрепить мышцы торса. По его словам, правильно подобранная физическая активность помогает не только предупредить появление вдовьего горба, но и избавиться от него, если дефект уже есть.

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