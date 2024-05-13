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18:27, 13 мая 2024Забота о себе

Офисным работникам подсказали способ сохранить хорошую осанку

Физиотерапевт Эчебири: вдовий горб появляется из-за отсутствия активности

Фото: Christin Hume / Unsplash

Сидячая работа за компьютером вредна для спины, но сама по себе не вызывает искривление позвоночника, считает физиотерапевт из Нью-Йорка Ннаемека Эчебири. Способ сохранить хорошую осанку он подсказал изданию HuffPost.

По словам Эчебири, многие офисные работники жалуются на вдовий горб — искривление нижних шейных позвонков, при котором фигура выглядит сутулой. Однако врач убежден, что дефект появляется не из-за долгого сидения за компьютером, а из-за отсутствия физической активности. «Если вы не делаете целенаправленных действий, которые компенсируют это, вы будете все больше и больше привыкать к неправильной позе», — отметил врач.

Физиотерапевт уточнил, что вдовий горб может появиться с возрастом, так как кости постепенно теряют плотность. По его словам, в большей степени этому подвержены женщины после наступления менопаузы, так как у них выше риск остеопороза и деформации костей. Эчебири также добавил, что некоторые люди больше предрасположены к сутулости из-за генетики или некоторых заболеваний, например синдрома Кушинга.

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Чтобы сохранить хорошую осанку, специалист посоветовал выбрать для работы удобное кресло, которое будет поддерживать поясницу. Также, по его мнению, важно отрегулировать расположение монитора таким образом, чтобы к нему не надо было тянуться или опускать голову. Кроме того, Эчебири рекомендовал каждый час отвлекаться от работы, чтобы пройтись по офису или сделать небольшую гимнастику — сводить и разводить лопатки или разминать шею.

Также Эчебири призвал регулярно ходить в спортзал или заниматься любым видом спорта, который помогает укрепить мышцы торса. По его словам, правильно подобранная физическая активность помогает не только предупредить появление вдовьего горба, но и избавиться от него, если дефект уже есть.

Ранее врач-косметолог Елена Щелокова рассказала, как избавиться от второго подбородка. По ее словам, овал лица портится не только из-за возраста, но также из-за плохой осанки, неправильного прикуса, лишнего веса или отсутствия нескольких зубов.

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      Екатерина Улитина
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