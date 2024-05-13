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15:53, 13 мая 2024Бывший СССР

Полковник высказался о составе примененного против людей в ДНР вещества

Матвийчук: примененное против жителей ДНР вещество могло содержать пары иприта
СюжетНаселение России:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказался о составе вещества, примененного Вооруженными силами Украины (ВСУ) против гражданского населения в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР). В разговоре с «Лентой.ру» эксперт предположил, что это оружие могло содержать пары иприта.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли боевые отравляющие вещества против гражданского населения в селе Семеновка. Один из жителей рассказал, что химическое оружие вызывало у людей трудности с дыханием, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту. Другой житель Семеновки сообщил, что вещество сбрасывали с беспилотников. «Вещество сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю», — отметил он.

«Я далек от мысли, что это боевое отравляющее вещество. Скорее всего, это что-то на уровне бытовой химии. С дистанционно пилотируемого аппарата возможен такой сброс в виде резервуара или распыления аэрозоли. (...) Россия должна инициировать уголовное дело о применении химического оружия против гражданского населения. В дальнейшем нужно сбивать эти дроны и, конечно, же обеспечить населения средствами индивидуальной защиты, например респираторами, противогазами. Такие случаи не единичны, и по мере нашего продвижения они будут только повторяться», — объяснил Матвийчук.

Что касается информации о привкусе миндаля, это наводит на мысль о том, что речь может быть о парах иприта. Вряд ли это боевое отравляющее вещество, потому что после таких веществ стопроцентный летальный исход, а не просто затруднение дыхания

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

В апреле в Луганской народной республике (ЛНР) предрекли усиление атак ВСУ химоружием. С таким мнением выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнял, что украинские военнослужащие начали использовать специальные снаряды с опасными веществами вместо кустарных смесей, которые они применяли ранее.

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«Уже поступают тревожные сведения о том, что помимо, скажем, сбросов с коптеров, они уже применяют полноценные снаряды для накрывания местности химическими боеприпасами. Это все будет усугубляться в той же пропорции, насколько они будут нести человеческие и территориальные потери на поле боя», — рассказывал подполковник.

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      Кирилл Садовский
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