Подозреваемого в распространении наркотиков в Астрахани заключили под стражу

Суд в Астрахани арестовал подозреваемого в распространении наркотиков мужчину

Суд заключил под стражу задержанного по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков в Астрахани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемым оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии — он был задержан в пятницу, 10 мая. В отношении мужчины расследуется уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере») УК РФ.

Ранее полицейские сообщили об изъятии более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном после массового отравления людей наркотиками. Запрещенные вещества были обнаружены в закладках на территории Астрахани.

По последним данным, число пострадавших от отравления наркотиками в городе увеличилось до 27.