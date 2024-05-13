Названы последствия потери Харькова для Украины

Полковник Матвийчук назвал контроль над Харьковом поворотным моментом

В случае потери Украиной контроля над Харьковом, группировка российских войск может быть переброшена на другие направления, что станет поворотным моментом военной кампании, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Харьков является одним из ведущих промышленных центров. Он наиболее урбанизированный, там сосредоточены тяжелая и легкая промышленность, это энергетический центр. Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала. Это поворотный момент военной кампании», — подчеркнул военный.

Матвийчук добавил, что можно предположить, что операция по установлению контроля над Харьковом может занять достаточно продолжительное время, от одного до трех месяцев.

«После этого группировка российских войск может быть перенаправлена на другие направления, а это поспособствует выполнению всех изначально поставленных задач», — заключил полковник.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что продвижение ВС России в сторону Харькова может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Авторы материала полагают, успех ВС России под Харьковом может деморализовать Киев и его союзников на Западе.