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21:46, 13 мая 2024Мир

Премьер Финляндии оценил ситуацию на Украине

Премьер Финляндии Орпо назвал ситуацию на Украине критической

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал европейские страны нарастить поставки оружия для украинской армии на фоне тяжелой обстановки на поле боя, передает РИА Новости.

Он назвал ситуацию на Украине критической, подчеркнув, что от успехов войск на фронте зависит не только безопасность республики, но и Европы. «Нам нужно действовать сейчас же», — подчеркнул премьер. Он также сообщил, что власти Финляндии согласовали новый пакет военной помощи Украине, не уточнив, что в него войдет.

Ранее о критической ситуации на Украине заявлял испанский премьер-министр Педро Санчес. Он заверил, что Испания будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

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      Марина Совина
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