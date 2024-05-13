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21:12, 13 мая 2024Россия

Путин назвал приоритетное направление внешней политики

Путин призвал членов Совбеза уделять особое внимание отношениям со странами СНГ

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Россия должна уделять особое внимание отношениям со странами СНГ, заявил президент Владимир Путин на оперативном заседании Совбеза. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере — это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал президент.

Глава государства добавил, что уже успел обсудить приоритетные направления сотрудничества со странами СНГ с министром финансов России Антоном Силуановым.

Это заседание Совбеза стало первым после кадровых перестановок в руководстве совещательного органа. Теперь его возглавляет бывший министр обороны Сергей Шойгу, сменивший Николая Патрушева.

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      Марина Совина
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