Россияне подняли микроавтобус ради спасения пешехода и попали на видео

Жители Девяткино подняли микроавтобус ради спасения сбитого пешехода

Жители Девяткино Ленинградской области подняли микроавтобус ради спасения сбитого пешехода. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Девяткино online Мурино».

На представленном ролике видно, как люди окружают транспортное средство. Они поднимают микроавтобус, чтобы оказать помощь мужчине. Последний сам предлагает вытащить себя за ноги.

Как утверждает «Фонтанка», россиянина 13 мая сбил микроавтобус. Мужчина оказался между асфальтом и кузовом.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил. Водителя катера задержали. В отношении него возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.