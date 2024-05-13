Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:02, 13 мая 2024Силовые структуры

Россиянин четыре раза пнул сожительницу и лишил ее жизни

В Ставропольском крае мужчина избил сожительницу до смерти

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который четыре раза ударил сожительницу ногами и руками и лишил ее жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, в мае между сожителями произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил женщину руками и ногами не менее четырех раз в область головы и тела. Таким образом он нанес 29-летней девушке несовместимые с жизнью травы.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил 50-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над двумя знакомыми из ревности к сожительнице.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Арестованного в Москве пьяного американца отпустили

      Челябинский экс-губернатор потребовал 100 миллионов рублей у Малахова

      Секретарь СНБО Украины похвалил Белоусова

      Генерал ВСУ назвал причину увольнения командующего ССО

      Путин назвал приоритетное направление внешней политики

      В Одессе военком напал на женщину и избил ее

      Политолог прокомментировал слова Столтенберга о восстановлении Украины

      Соблазнил 17-летнюю и втерся в доверие к звездам. Как музыканту из Колумбии удавалось годами обманывать сотни россиянок?

      Невролог подсказал способ восстановить режим сна после праздников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше