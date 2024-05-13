Россиянин четыре раза пнул сожительницу и лишил ее жизни

В Ставропольском крае мужчина избил сожительницу до смерти

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который четыре раза ударил сожительницу ногами и руками и лишил ее жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, в мае между сожителями произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил женщину руками и ногами не менее четырех раз в область головы и тела. Таким образом он нанес 29-летней девушке несовместимые с жизнью травы.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил 50-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над двумя знакомыми из ревности к сожительнице.