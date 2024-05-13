Российский студент напал с ножом на посетителя ночного клуба

В Петербурге задержали студента, напавшего с ножом на юношу в ночном клубе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 19-летнего студента, напавшего с ножом на 18-летнего юношу в ночном клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в местном ГУ МВД.

По данным ведомства, 12 мая правоохранители приехали по вызову к заведению на Казанской улице. Они задержали четверокурсника колледжа, который в ходе драки ранил складным ножом посетителя клуба. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что жительница Ямало-Ненецкого автономного округа не захотела делить сожителя с подругой и напала на нее с топором.