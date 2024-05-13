Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский студент напал с ножом на посетителя ночного клуба

В Петербурге задержали студента, напавшего с ножом на юношу в ночном клубе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 19-летнего студента, напавшего с ножом на 18-летнего юношу в ночном клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в местном ГУ МВД.

По данным ведомства, 12 мая правоохранители приехали по вызову к заведению на Казанской улице. Они задержали четверокурсника колледжа, который в ходе драки ранил складным ножом посетителя клуба. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что жительница Ямало-Ненецкого автономного округа не захотела делить сожителя с подругой и напала на нее с топором.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу

      Волочкова заявила об отсутствии алкоголя в своей жизни

      В Грузии осудили избиение полицией протестующих против закона об иноагентах

      Туристка попыталась убежать от грабителя, упала с эстакады и не выжила

      НХЛ наложила на российского хоккеиста максимальный штраф

      Крестивший Белоусова священник высказался о нем

      Модель Перминова показала фото в откровенном наряде

      Песков назвал должность Шойгу в ФСВТС

      Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше