Системы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и два БПЛА над российским регионом

МО отчиталось об уничтожении шести авиационных бомб над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожили шесть авиационных управляемых бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 13 мая, около 19:30 по московскому времени, были пресечены несколько попыток ВСУ атаковать объекты на территории России. Противник попытался ударить противорадиолокационными ракетами, авиабомбами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгород при помощи двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Первый дрон рухнул на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, второй — упал возле многоквартирного дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.