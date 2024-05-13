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20:45, 13 мая 2024Россия

Системы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и два БПЛА над российским регионом

МО отчиталось об уничтожении шести авиационных бомб над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью уничтожили шесть авиационных управляемых бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 13 мая, около 19:30 по московскому времени, были пресечены несколько попыток ВСУ атаковать объекты на территории России. Противник попытался ударить противорадиолокационными ракетами, авиабомбами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области», — отчитались в оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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