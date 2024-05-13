Системы ПВО уничтожили шесть авиационных бомб и два БПЛА над российским регионом
Над Белгородской областью уничтожили шесть авиационных управляемых бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, 13 мая, около 19:30 по московскому времени, были пресечены несколько попыток ВСУ атаковать объекты на территории России. Противник попытался ударить противорадиолокационными ракетами, авиабомбами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области», — отчитались в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгород при помощи двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Первый дрон рухнул на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, второй — упал возле многоквартирного дома.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.