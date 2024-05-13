Сменившая паспорт российская бегунья оспорила лишение олимпийской медали

Бегунья Екатерина Гулиева подала апелляцию в CAS на лишение медали Игр-2012

Сменившая спортивное гражданство с российского на турецкое легкоатлетка Екатерина Гулиева оспорила лишение олимпийской медали Игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщается на странице независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) в соцсети Х.

Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Она была дисквалифицирована на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Срок отстранения Гулиевой должен завершиться 27 марта 2026 года. Были аннулированы все результаты спортсменки, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, включая второе место на Олимпийских играх 2012 года на дистанции 800 метров.

В 2019 году россиянка вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева. В 2021-м она получила право выступать за сборную Турции. Ей удалось завоевать золото на дистанции 800 метров на Средиземноморских играх.

В составе сборной России бегунья становилась серебряной призеркой Олимпиады в Лондоне. Также на ее счету серебро командного чемпионата Европы.

