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09:16, 13 мая 2024Россия

Среди жертв обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ оказался ребенок-аутист

Shot: мальчик с аутизмом оказался среди жертв обрушения дома в Белгороде

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Одиннадцатилетний мальчик с аутизмом оказался среди жертв обрушения дома на улице Щорса в Белгороде после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как утверждает издание, кроме того, из-под завалов извлекли восьмилетнюю девочку, ребенка спасти не удалось. В числе опознанных жертв есть также 17-летняя студентка белгородского медицинского колледжа, выяснил Shot.

Семья 11-летнего мальчика-аутиста до сих пор числится в списке пропавших без вести. При этом известно, что школьник в момент попадания фрагмента ракеты в жилой дом находился в квартире на десятом этаже вместе с отцом и матерью.

По информации Telegram-канала, пострадавшие двухмесячный малыш и 16-летний подросток были помещены в реанимацию в тяжелом состоянии с баротравмой и черепно-мозговой травмой. У младенца выявили также сильные ожоги лица и шеи.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» 12 мая. По последним официальным данным, 27 человек получили ранения разной степени тяжести, еще 15 горожан спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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