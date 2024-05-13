Bloomberg: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область дополнительные войска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные войска в Харьковскую область. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украина перебрасывает дополнительные войска для стабилизации северо-восточной линии фронта после того, как Россия впервые с 2022 года начала широкомасштабное наступление на Харьковскую область», — пишет издание.

Как отмечает Bloomberg, успехи российских военных на харьковском направлении могут вынудить Киев к дальнейшей передислокации сил в Харьковскую область. В то же время, по данным издания, в попытках удержать населенные пункты на данном направлении Украина продолжает надеяться на прибытие помощи США.

Ранее в Харьковской области обвинили страны Запада в продвижении Вооруженных сил России под Харьковом. По словам главы харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, и власти, и солдаты чувствуют нехватку поставок оружия и боеприпасов.

Также сообщалось, что в Верховной Раде Украины призвали президента Украины Владимира Зеленского обратиться к странам Запада с просьбой о введении войск в страну. По мнению депутата Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), решение по данному вопросу должно было быть принято «еще вчера».