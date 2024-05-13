Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

Тихановская: белорусской оппозиции нужно усилить работу в изгнании

Белорусская оппозиция планирует синхронизировать санкции между Россией и Белоруссией и усилить работу оппозиции в изгнании. О своих планах рассказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.

Тихановская прокомментировала свои ожидания от работы с Евросоюзом и США, рассказав о работе гражданского общества и оппозиционных СМИ и правозащитных центров.

«Во-первых, синхронизировать санкции с режимом Лукашенко и Россией, потому что теперь они легко обходят их и продолжают торговать. Во-вторых, усилить работу демократических сил, оппозиции в изгнании при полном признании», — заявила политик.

Ранее Тихановская заявила, что белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса выйти на массовые протесты. По ее словам, многие белорусы не забыли события четырехлетней давности и готовы вновь выйти на митинги.