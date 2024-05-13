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15:20, 13 мая 2024Бывший СССР

Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

Тихановская: белорусской оппозиции нужно усилить работу в изгнании
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Белорусская оппозиция планирует синхронизировать санкции между Россией и Белоруссией и усилить работу оппозиции в изгнании. О своих планах рассказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.

Тихановская прокомментировала свои ожидания от работы с Евросоюзом и США, рассказав о работе гражданского общества и оппозиционных СМИ и правозащитных центров.

«Во-первых, синхронизировать санкции с режимом Лукашенко и Россией, потому что теперь они легко обходят их и продолжают торговать. Во-вторых, усилить работу демократических сил, оппозиции в изгнании при полном признании», — заявила политик.

Ранее Тихановская заявила, что белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса выйти на массовые протесты. По ее словам, многие белорусы не забыли события четырехлетней давности и готовы вновь выйти на митинги.

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      Валентин Карант
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