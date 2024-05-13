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20:51, 13 мая 2024Силовые структуры

Участницу российской банды сутенерш осудили на два года

В КБР суд дал два года участнице банды сутенерш, продававшей девушек за границу

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) суд приговорил 58-летнюю жительницу, которая работала в притоне, к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, в обязанности женщины входило поддержание чистоты в номерах, ведение журнала учета и обеспечение секс-работниц необходимым. После задержания она заключила сделку со следствием, рассказала о подельниках и раскаялась.

22 февраля 2023 года сотрудники ФСБ задержали пятерых женщин по подозрению в торговле людьми. По данным силовиков, с 2010 по 2019 год женщины заманивали жительниц КБР, в том числе несовершеннолетних, за границу, где заставляли их заниматься проституцией. Потерпевшим угрожали насилием и не давали вернуться домой.

Ранее сообщалось, что ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли нелегальные поставки оружия на Кубань.

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      Илона Палей
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