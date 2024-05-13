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15:52, 13 мая 2024Россия

Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны доложило об уничтоженном над Белгородской областью украинском БПЛА

Фото: Thomas Peter / Reuters

Минобороны России доложило об уничтоженном над Белгородской областью украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в понедельник, 13 мая. В Минобороны разъяснили, что сбитый дрон относился к самолетному типу.

Других подробностей о произошедшем в приграничном регионе в ведомстве не привели.

До этого стало известно, что в Белгородской области упала советская авиабомба ФАБ-500 весом полтонны. Подчеркивалось, что жителей домов рядом с местом падения снаряда намерены эвакуировать.

Информации о пострадавших не поступало. Принадлежность авиабомбы не раскрывалась, ее в скором времени планируют уничтожить.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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