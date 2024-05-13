Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью
Минобороны доложило об уничтоженном над Белгородской областью украинском БПЛА
Минобороны России доложило об уничтоженном над Белгородской областью украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.
Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в понедельник, 13 мая. В Минобороны разъяснили, что сбитый дрон относился к самолетному типу.
Других подробностей о произошедшем в приграничном регионе в ведомстве не привели.
До этого стало известно, что в Белгородской области упала советская авиабомба ФАБ-500 весом полтонны. Подчеркивалось, что жителей домов рядом с местом падения снаряда намерены эвакуировать.
Информации о пострадавших не поступало. Принадлежность авиабомбы не раскрывалась, ее в скором времени планируют уничтожить.