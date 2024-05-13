В Госдуме начали обсуждение кандидатуры Патрушева на пост вице-премьера

В Госдуме рассматривают кандидатуру Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера

В Госдуме начали рассматривать вопрос об утверждении кандидатуры бывшего министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера обновленного кабмина. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании, трансляция которого ведется в Telegram-канале законодательного органа.

В рамках заседания Патрушеву предстоит выступить перед депутатами, а затем ответить на их вопросы. После этого парламентарии проведут голосование, которое определит, станет ли экс-министр заместителем председателя нового правительства.

Дмитрий Патрушев — сын бывшего секретаря Совбеза России Николая Патрушева — занял пост министра сельского хозяйства России в мае 2018 года, а в январе 2020 года был переназначен на эту должность, освободив ее 7 мая 2024 года, когда переизбранный президент Владимир Путин после инаугурации подписал указ об отставке правительства.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новому правительству предстоит совершить «масштабную перезагрузку страны». Он подчеркнул, что это относится как к экономической и технологической, так и к политической сферам.