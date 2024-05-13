В Госдуме предрекли изменения в системе обеспечения ВС с приходом Белоусова

Картаполов предрек изменения в системе обеспечения ВС с приходом Белоусова

С приходом бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны в России должна перетерпеть изменения система обеспечения Вооруженных сил. Такое развитие событий предрек глава комитета Госдумы по обороне в беседе с RTVI.

По мнению парламентария, новый глава оборонного ведомства сумеет сделать систему снабжения Российской армии более эффективной. Картаполов допустил, что назначение Белоусова нацелено «в том числе на оснащение войск новыми современными видами» вооружений.

«Ведь мы знаем, что Андрей Рэмович сторонник как раз развития отечественных образцов, отечественных инноваций, поэтому ждем», — подчеркнул депутат.

11 мая стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.

Спустя день выяснилось, что президент России предложил назначить Белоусова министром обороны страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что его представили в Совет Федерации в качестве кандидата на пост главы Минобороны. Сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на встрече Совфеда 14 мая.