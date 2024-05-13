В Грузии осудили избиение полицией протестующих против закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе осудил избиение полицией протестующих в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил избиение полицейскими протестующих граждан против законопроекта об иноагентах, который планируется принять 14 мая. Его слова приводит ТАСС.

«Мне очень не нравятся такие инциденты. Я еще раз призываю всех встречать с максимальной терпимостью любые провокации», — заявил премьер-министр Грузии.

Ранее сообщалось, что МВД Грузии задержало на митинге против закона об иноагентах 20 человек, включая граждан России и США. Задержанные нарушили две статьи Уголовного кодекса страны.

8 мая Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что зарубежные страны поддерживают провокации на акциях протеста против закона об иноагентах. Согласно заявлению СГБ, в организации провокаций участвуют граждане страны за рубежом, в том числе те, кто отправился на Украину и готов вернуться, чтобы участвовать в стычках с полицией.