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19:51, 13 мая 2024Бывший СССР

В Грузии осудили избиение полицией протестующих против закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе осудил избиение полицией протестующих в Тбилиси

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил избиение полицейскими протестующих граждан против законопроекта об иноагентах, который планируется принять 14 мая. Его слова приводит ТАСС.

«Мне очень не нравятся такие инциденты. Я еще раз призываю всех встречать с максимальной терпимостью любые провокации», — заявил премьер-министр Грузии.

Ранее сообщалось, что МВД Грузии задержало на митинге против закона об иноагентах 20 человек, включая граждан России и США. Задержанные нарушили две статьи Уголовного кодекса страны.

8 мая Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что зарубежные страны поддерживают провокации на акциях протеста против закона об иноагентах. Согласно заявлению СГБ, в организации провокаций участвуют граждане страны за рубежом, в том числе те, кто отправился на Украину и готов вернуться, чтобы участвовать в стычках с полицией.

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      Кристина Есикова
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