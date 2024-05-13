В ЛНР сообщили о погибших при обстреле Краснодона

Пасечник: при обстреле Краснодона погибли три человека, четверо пострадали

При обстреле Краснодона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три человека и четверо пострадали. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram.

«К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — уточнил он. По его словам, под обстрелом оказалась промзона, где произошел пожар. Пасечник добавил, что предпринимаются действия по эвакуации сотрудников промышленных предприятий.

Кроме того, глава ЛНР уточнил, что часть ракеты упала на детскую площадку в парке. Сотрудники Следственного комитета (СК) ЛНР находятся на месте происшествия, отметил он.

13 мая ВСУ обстреляли Краснодон. Пасечник сообщал, что дорога в город была перекрыта, вместо нее для проезда доступна объездная трасса. На месте работают сотрудники МЧС.