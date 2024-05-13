Власти заявили об угрозе нового обрушения поврежденной в Белгороде многоэтажки

В Белгороде сохраняется угроза нового обрушения поврежденной многоэтажки

В Белгороде сохраняется угроза нового обрушения поврежденной после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая многоэтажки. Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на оперативном совещании местного правительства, трансляцию которого вел губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о состоянии дома Козлитиной задал глава региона. «Да, она [угроза обрушения] сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — заявила она.

Ранее Гладков сообщил, что число раненных при атаки ВСУ на Белгород 12 мая возросло до 27. Шестерых из них, включая полуторамесячного ребенка, готовят к отправке в федеральные клиники.

12 мая в результате попадания в фрагментов украинской ракеты «Точка-У» обрушился подъезд жилого дома в Белгороде. По последним данным, 15 местных жителей спасти не удалось. Еще 17 человек достали из под завалов живыми. Всего жертвами обстрелов в этот день стали 19 горожан.