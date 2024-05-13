Отоларинголог Гамзатов посоветовал промывать нос солевым раствором при насморке

Насморк является одним из первых симптомов респираторных вирусных заболеваний и аллергических реакций, считает врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов. Способ остановить неприятный симптом и предотвратить развитие осложнений он назвал «Ленте.ру».

Гамзатов отметил, что насморк надо лечить сразу после его появления, чтобы не допустить развития более серьезных состояний. Врач уточнил, что слизистая оболочка носа воспаляется на ранних стадиях ОРВИ, при аллергических реакциях, на фоне сосудистого или вазомоторного ринита, синусита — воспаления придаточных пазух носа, или при воспалении аденоидов.

Есть общее правило для ринита любого происхождения: при первых его проявлениях нужно обязательно проводить туалет носа, попросту — сморкаться Калсын Гамзатов отоларинголог

Доктор посоветовал при первых симптомах насморка проводить гигиену носа и промывать его солевым раствором. По его словам, эта процедура помогает избавиться от избытка слизи, в которой скапливаются вирусы, бактерии или аллергены. При заложенности носа могут назначаться сосудосуживающие средства, продолжил врач, которые помогают облегчить дыхание. Однако такие препараты вызывают привыкание, поэтому их нельзя назначать себе самостоятельно и принимать долго, предупредил Гамзатов.

Дальнейшее лечение насморка зависит от причины, по которой он возник. Определить ее можно на приеме у врача-отоларинголога или во время онлайн-консультации Калсын Гамзатов отоларинголог

Если причина насморка аллергическая, то врач назначает препараты для купирования симптомов аллергии, снятия отека, устранения зуда и чихания. Для лечения ОРВИ обычно рекомендуют покой, обильное питье и устранение симптомов, заключил врач.

Ранее терапевт Александр Каневский предупредил, что быстрый рост родинок может указывать на развитие меланомы. Также, по его словам, тревожным симптомом является, если родинка не имеет четких границ.