Зюганов увидел пользу в процедуре утверждения правительства и вспомнил Чубайса

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что в правительстве не появятся новые «Чубайсы»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел пользу в новой процедуре утверждения правительства и вспомнил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил политик, в правительстве отныне не появятся новые «Чубайсы».

«Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "Чубайсы" и "Сердюковы", которые торговали и предавали страну», — отметил Зюганов во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

Нижняя палата российского парламента 13 мая начала рассматривать вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров.

11 мая стало известно, что Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Предполагалось, что свои посты сохранят главы следующих министерств: Ольга Любимова (Минкульт), Валерий Фальков (Минобрнауки), Максут Шадаев (Минцифры), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав) и Ирек Файзуллин (Минстрой).