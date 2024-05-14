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00:10, 14 мая 2024Россия

14 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

14 мая в России отмечают Радоницу — один из важнейших православных праздников, в который принято поминать предков. Кроме того, в этот день свой профессиональный праздник отмечают фрилансеры. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 14 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День фрилансера

День фрилансера отмечают в России ежегодно 14 мая. Дата приурочена к годовщине открытия первой отечественной биржи фриланса в 2005 году.

С английского слово Freelancer переводится как «свободный художник». Фрилансерами называют людей, работающих удаленно с одним или несколькими заказчиками без постоянного трудоустройства.

Первые фрилансеры появились в США в 1970-х годах. Хотя сам термин употреблялся еще в книге «Айвенго», опубликованной в 1819 году. Автор произведения Вальтер Скотт описал этим словом наемного воина, «вольного копьеносца».

Фото: Standsome Worklifestyle / Unsplash

Праздники в мире

Каннский фестиваль

14 мая стартует Каннский фестиваль — одно из важнейших событий в киноиндустрии. Мероприятие не только отмечает лучшие картины, но и определяет тренды кино. Впервые Каннский фестиваль прошел 20 сентября 1946 года. С тех пор он проводится ежегодно.

В 2024 году мероприятие продлится до 25 мая. Председателем жюри назначена режиссер Грета Гервиг, первая женщина-режиссер из США на этом посту. В программе фестиваля: «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «О, Канада» Пола Шредера, «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова и другие картины.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 мая

  • День рождения вазелина;
  • День смешных нелепиц;
  • День вежливости в США;
  • День инженера в Чили.

Какой церковный праздник сегодня

Радоница

Традиционно Радоницу отмечают в первый вторник после пасхальной недели. В 2024 году главный православный праздник выпал на 5 мая, значит, Радоницу верующие отпразднуют 14 числа.

Радоница — день особого поминовения усопших, когда принято посещать кладбища, чтобы разделить пасхальную радость с ушедшими родственниками. Христианская истина гласит: «У Бога живы все», так что даже после смерти верующие остаются причастными к церкви.

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Фото: Public domain / Wikipedia

Сюжетом для этой иконы послужило предание из книги святителя Димитрия Ростовского «Руно орошенное»: некий юноша, одержимый грехами, регулярно молился у иконы Богородицы, при этом не переставая вести порочную жизнь. Однажды после молитвы он увидел, что изображение Девы Марии на иконе ожило, а у маленького Христа открылись кровоточащие раны.

Юноша в ужасе спросил, что происходит, и Богоматерь ответила ему: люди своими грехами вновь и вновь распинают Иисуса. Только тогда молодой человек осознал свое грехопадение и долго молился перед иконой о прощении. После этого он оставил прежнюю жизнь и провел все последующие годы в благочестии.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 мая

  • День памяти пророка Иеремии;
  • День памяти преподобного Пафнутия Боровского;
  • День памяти преподобного Герасима Болдинского;
  • День памяти священномученика Макария.

Приметы на 14 мая

  • Если 14 мая небо чистое и ясное, то и лето будет такое же.
  • Если в этот день облачно, то зима будет ранней и морозной.
  • Если вечером появилась роса, то следующие дни будут ясными.

Кто родился 14 мая

Джордж Лукас

Фото: Matt Sayles / AP

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас родился 14 мая 1944 года. Широкому зрителю он известен как создатель саги «Звездные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе. Считается одним из двух самых богатых людей Голливуда (второй — Стивен Спилберг). По оценкам экспертов, состояние режиссера превышает два миллиарда долларов.

Марк Цукерберг

Американский интернет-предприниматель Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года. Является соучредителем и председателем компании Meta (запрещена на территории РФ). Прославился как создатель одного из самых посещаемых сайтов в мире. В 23 года стал самым молодым миллиардером по версии Forbes.

Кто еще родился 14 мая

  • Анна Михалкова (50 лет) — российская актриса;
  • София Коппола (53 года) — американский режиссер, сценарист, актриса, лауреат «Оскара»;
  • Кейт Бланшетт (55 лет) — австралийская актриса;
  • Тим Рот (63 года) — британский актер;
  • Роберт Земекис (72 года) — американский кинорежиссер.

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      Ксения Дорофеева
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