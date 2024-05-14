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16:25, 26 мая 2024Интернет и СМИ

Основатель созданного в СССР мужского журнала рассказал о цензуре

Алексей Вейцлер

Алексей Вейцлер. Кадр: weitsler / YouTube

Основатель и главред созданного во времена СССР мужского журнала «Андрей», первый выпуск которого вышел в 1991 году, Алексей Вейцлер рассказал, как столкнулся с советской цензурой. Историей об этом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Главред журнала отметил, что встретился с цензорами, которые постановили, что представленные в журнале откровенные фотографии являются эротикой, а не порнографией. Вместе с тем они потребовали убрать из номера один снимок.

«Один из цензоров заявил: "Девушка одета, проблем нет, но на рисунке на обоях я вижу сношение человека с лошадью"», — вспомнил Вейцлер. По словам основателя журнала, в действительности на обоях не было подобного изображения, но присутствовал абстрактный узор. Тем не менее цензор говорил абсолютно серьезно, подчеркнул главред издания. «Я понял, что у товарища профессиональная деформация, но не подал виду. Фото пришлось убрать», — добавил Вейцлер.

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Журнал «Андрей» позиционируется как первый русский журнал для мужчин. В издании представлены статьи на различные темы, проза, интервью и эротические фотографии. Изначально журнал выходил в печатной форме, впоследствии материалы стали публиковаться преимущественно на сайте издания, Вейцлер также начал развивать видеонаправление. В беседе с «Лентой.ру» главред журнала уточнил, что редакция окончательно не отказывалась от печатной формы.

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