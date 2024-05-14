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15:53, 14 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Объект был уничтожен около дежурными средствами противовоздушной обороны. 14:30 мск при попытке совершить атаку, которую в Минобороны назвали террористической.

По данным военного ведомства, сбитый дрон относится к классу беспилотников самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. Достигнув цели, они пикируют на нее, после чего происходит взрыв.

Ранее в границе Белгородской области на впервые приблизился немецкий танк Leopard 2. Он выпустил 15 снарядов в сторону села Новопетровка, ни один из которых не пришелся на дома жителей. Обстрел велся с территории Харьковской области Украины.

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      Алан Босиков
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