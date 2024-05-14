Блогер описал столовую в российском городе фразой «ощущение, что попал в бункер»

Российский тревел-блогер побывал с семьей в столовой Нижнего Новгорода и рассказал об обеде на троих за 400 рублей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации поделился, что в столовой этого российского города его ждали приятные и неприятные сюрпризы. Из плюсов он отметил низкую стоимость блюд. Однако интерьер заведения ему не понравился.

«Итак, как только заходишь в столовую, складывается ощущение, что ты попал в какой-то бункер. Потолок в зоне раздачи настолько низкий, что мне приходилось наклонять голову, чтобы его не задевать. И это при том, что столовая находится не на цокольном этаже или подвале, а просто на первом этаже дома», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Еще один из минусов, по словам туриста, — большая очередь. Людей в столовой оказалось так много, что его семье пришлось ждать 20 минут прежде чем они смогли сделать заказ.

Кроме того, блогер оказался разочарован, когда узнал, что в меню не было мяса. «Не подумайте, что это какая-то вегетарианская столовая, вовсе нет. Просто вместо мяса там предлагали вареные сосиски и жареную колбасу. Я впервые в жизни видел в ассортименте столовой такие продукты — жареная колбаса!» — удивился автор отзыва.

Россиянин добавил, что три салата, две порции риса и жареная колбаса обошлись им в 462 рубля. «Было ли это вкусно? Ну, как вам сказать — съедобно», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер посетил ночную столовую Таджикистана и рассказал, чем там кормят посетителей. По словам автора отзыва, гости заведения угощались супами и пловом.