Бузова рассказала о роли Собчак в ее карьере

Телеведущая Бузова рассказала, что Собчак уговорила ее не покидать «Дом-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что ведущая Ксения Собчак уговорила ее не уходить из реалити-шоу «Дом-2». О роли Собчак в своей карьере она рассказала в шоу «Дерзкая готовка», видео вышло на YouTube.

«Собчак сыграла вообще для меня ключевую роль», — сказала Бузова, вспоминая времена своего участия в «Доме-2». По словам телеведущей, вскоре после начала съемок в проекте она решила уйти, так как ей было тяжело справляться с негативным отношением к себе.

Собчак, которая в то время была одной из ведущих реалити-шоу, остановила Бузову. «Она меня успокоила. Она начала мне говорить очень правильные вещи, что убегать — это проиграть», — вспомнила Бузова. Она добавила, что на следующий день после разговора Собчак подарила ей духи.

Ранее Бузова рассказала о сложности работы в «Доме-2». Она заявила, что в начале карьеры ведущей реалити-шоу трудилась каждый день.

Ольга Бузова начала сниматься в «Доме-2» в 2004 году. Через четыре года она стала ведущей проекта. Бузова работала в шоу до его ухода с ТНТ в 2020 году.