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16:34, 14 мая 2024Россия

Гладков сообщил подробности о поиске находящихся под завалами дома в Белгороде

Гладков: еще два тела вытащили из-под завалов обрушенного дома в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Спасатели вытащили еще два тела из-под завалов частично обрушенного после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома в Белгороде. Подробности поисков сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«По официальным данным МЧС, спасатели обнаружили под завалами тела еще двух жильцов. От лица всех белгородцев выражаю глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим родных», — написал он.

По его словам, около места обрушения здания образовался стихийный мемориал, куда граждане относят цветы и игрушки.

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12 мая в Белгороде после массированного обстрела со стороны ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты украинской ракеты «Точка-У». Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.

По данным МЧС и главы области, еще 17 человек спасти не удалось.

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