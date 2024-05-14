Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

Дача главы Управления кадров Минобороны Кузнецова в Обушково попала на видео

Дача главы Управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова в подмосковной деревне Обушково, где были найдены 100 миллионов рублей и предметы роскоши, попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На видео запечатлен двухэтажный особняк из рыжего кирпича площадью 1,5 тысячи квадратных метров. К нему прилагается отдельная постройка для машин, в которой находятся три автомобиля. Площадь участка составляет 15 соток, он огражден кирпичным забором. Стоимость объекта оценивается как минимум в 200 миллионов рублей, а кадастровая стоимость земли — в 7 миллионов.

По данным канала, главный кадровик Минобороны также владеет двумя квартирами в Москве. Площадь одной из них составляет 156,2 квадратного метро, она находится в районе Хамовники. Площадь другой — 57,1 «квадрата», она располагается на улице Генерала Глаголева.

Ранее сообщалось, что Кузнецова обвинили по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.