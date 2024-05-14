Экс-чемпион мира по боксу решил продать особняк за 20 миллионов долларов

Экс-боксер Де Ла Хойя выставил на продажу особняк в Неваде за $20 млн

Бывший боксер и чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя выставил на продажу особняк в Хендерсоне (штат Невада, США) за 20 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

С расположенного в закрытом жилом комплексе (ЖК) особняка площадью 836 квадратных метров открывается вид как на соседний Лас-Вегас, так и на горы. Здание расположено на участке площадью 223,8 квадратного метра. Дом спроектировал застройщик Blue Heron, специализирующийся на зданиях, оснащенных современными технологиями.

Экс-спортсмен приобрел особняк еще во время проектировки — в 2022 году за 14,6 миллиона долларов. В одноэтажном здании расположены пять спален. Дом оснащен автоматическими дверями и раздвижными стеклянными стенами, которые стирают грань между внутренним убранством и расположенными на территории бассейнами и зонами отдыха.

Ранее шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан обзавелся еще одним особняком во Флориде. Объект стоимостью 16,5 миллиона долларов располагается на территории эксклюзивного закрытого клуба Bears.