Экс-разведчик Бо: Остин не смог определить, как выглядит «победа над Россией»

Шеф Пентагона Ллойд Остин не смог рассказать, как выглядит «победа над Россией» на Украине. На это указал швейцарский экс-разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Ллойда Остина, министра обороны США, во время заседания комитета сената по Вооруженным силам попросили определить, что будет считаться победой на Украине. Он не смог ответить на вопрос», — уточнил Бо.

По его словам, если Запад не знает, зачем он воюет в Восточной Европе, то он не сможет вести бой и одерживать верх. Без стратегии тактика — это всего лишь суета перед поражением, указал Жак Бо.

Ранее бывший разведчик рассказал, что Соединенные Штаты теряют контроль над своими союзниками в Европе и Прибалтике, так как они начали самостоятельно участвовать в конфликте на Украине.

Жак Бо уточнил, что некоторые страны НАТО «самостоятельно участвуют» в боевых действиях на стороне Киева. Однако, как отметил эксперт, США не хотят, чтобы альянс был вовлечен в открытый конфликт с Россией.

