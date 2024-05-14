Французская авиабомба сбита в небе над российским регионом

МО: ПВО сбила французскую авиабомбу Hummer и БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбила французскую управляемую авиабомбу Hummer и беспилотник Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. О происшествии в российском регионе этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 18:00 до 19:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее 14 мая в Белгороде поступали сообщения о звуках взрывов во время объявленной ракетной опасности. В МО РФ выступили с заявлением, что шум был вызван уничтожением украинского дрона, который относился к самолетному типу.