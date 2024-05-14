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18:06, 14 мая 2024Россия

Стало известно о прозвучавших в столице российского региона взрывах

ТАСС: в Белгороде во время ракетной опасности прозвучало несколько взрывов

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Подробностей о ситуации в городе сотрудник агентства не привел.

О том, что в столице российского региона вновь запущена предупреждающая сирена, в 17:45 сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Также об опасности предупредили жителей Белгородского района.

В свою очередь Минобороны России отчиталось, что около 17:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) над регионом сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа. Однако район уничтожения дрона в ведомстве не уточнили.

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Ранее Минобороны сообщало, что еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины средства ПВО сбили над Белгородской областью в промежутке с 08:00 до 14.30 по московскому времени. Кроме того, в ночь на 14 мая над регионом уничтожили 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

По словам Гладкова, в результате ночного обстрела пострадала жительница Белгорода. Помимо этого, повреждены окна в девяти домах, а также фасады школы, коммерческого объекта и шесть автомобилей.

ЖЗЛ
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