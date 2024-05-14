Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 14 мая 2024Экономика

Евросоюз снял препятствия для выдачи Киеву 50 миллиардов евро

Премьер Украины Шмыгаль заявил об одобрении ЕС нужного для помощи плана реформ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Программа реформ, предложенная украинскими властями, получила одобрение Евросоюза, что снимает препятствия для предоставления Киеву финансовой помощи в объеме 50 миллиардов евро. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, план позволяет запустить инициативу Ukraine Facility, в рамках которой государство в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро. В целом в текущем году Киев хочет привлечь 16 миллиардов.

«Благодарим Бельгию, которая председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку», — заключил Шмыгаль.

Разработку программы реформ правительство Украины завершило в ноябре прошлого года, а принят документ был в марте 2024-го. В нем, в частности, прописаны действия в таких направлениях, как энергетика, аграрная отрасль, зеленый переход, цифровизация и евроинтеграция.

Утверждение Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах при выполнении определенных условий лидеры стран Евросоюза одобрили 1 февраля на саммите в Брюсселе. При этом утверждение каждого транша европейские чиновники хотят проводить на основании доклада Еврокомиссии о выполнении требований.

Ранее сообщалось, что в рамках инициативы Киева «Оружейники» Канада и Дания согласились оплачивать работу украинской оборонной промышленности. В настоящее время власти республики ищут новых инвесторов для развития военных производств.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

      Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

      Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

      Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

      В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

      Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

      Женщины устроили драку на борту самолета и нарвались на полумиллионный штраф

      В ЛНР заочно осудили лейтенанта ВСУ за приказ обстрелять квартал из миномета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше