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16:04, 6 мая 2024Экономика

Две страны согласились оплатить выпуск оружия на Украине

Камышин: Дания и Канада согласны финансировать оборонную промышленность Украины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украина ищет финансирование для производства оружия на своей территории, потому что имеет необходимые для этого мощности. Об этом на Форуме оборонной промышленности Евросоюз — Украина рассказал министр республики по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает РИА Новости.

По его словам, две страны уже согласились оплачивать работу украинской оборонной промышленности — это Канада и Дания. Средства будут переводиться в рамках инициативы под названием «Оружейники», их предполагаемый объем чиновник не уточнил. Киев хочет, чтобы Евросоюз стал частью этой инициативы.

Коснувшись возможной номенклатуры выпуска, Камышин рассказал, что Украина может сама выпускать бронетехнику, системы беспилотных летательных и наземных комплексов. Такая поддержка станет самым быстрым и правильным способом помощи, заявил он.

Ранее министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце рассказала, что Украина остается привлекательным рынком для иностранного бизнеса, несмотря на военный конфликт на территории страны. По ее словам, республика является кандидатом на членство в Евросоюз, а это долгосрочный аргумент.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен назвал военную помощь Украине инвестициями, потому что большая часть средств пойдет на производство оружия на американских заводах. С одной стороны, это дает США рабочие места, а с другой, помогает Киеву.

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      Платон Щукин
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