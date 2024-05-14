Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

Футболист «Зенита» Вендел заявил, что ему спокойно и хорошо жить в России

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел описал жизнь в России. Его слова приводятся на сайте клуба.

Футболист заявил, что ему спокойно и хорошо жить в Петербурге. Он добавил, что свободное время проводит с возлюбленной и двумя лучшими друзьями. «Уже давно чувствую себя в этом городе как дома и рассчитываю провести здесь еще много лет», — рассказал Вендел.

В декабре 2023 года стало известно, что Вендел попросил отпустить его на родину. Легионер хотел перейти во «Фламенго». Отмечалось, что футболист потребовал от своего агента убедить российский клуб в том, что ему необходим трансфер прямо сейчас.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России и дважды — Суперкубок страны.