Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

Полузащитник Вендел попросил «Зенит» отпустить его в бразильский «Фламенго»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел попросил отпустить его на родину. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Андре Луиса из Rádio Manchete.

По информации источника, легионер хочет перейти во «Фламенго». Отмечается, что 26-летний футболист потребовал от своего агента убедить российский клуб в том, что ему необходим трансфер прямо сейчас.

В текущем сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах. Он отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России и дважды — Суперкубок страны.