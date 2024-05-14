Пострадавшей от упавшей наледи россиянке присудили 6,5 миллиона рублей

Петербурженке, ставшей инвалидом из-за упавшей наледи, присудили 6,5 млн рублей

Жительнице Санкт-Петербурга, пострадавшей от падения наледи, присудили компенсацию в размере 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 13 декабря 2021 года у дома на набережной реки Мойки глыба льда рухнула на горожанку. Ее экстренно госпитализировали. Вследствие тяжелых травм женщина стала инвалидом.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело, ответчиком выступила управляющая компания «БТК Девелопмент». Суд встал на сторону женщины и, помимо возмещения морального вреда, постановил выплатить судебные расходы суммой 83,7 тысячи рублей.

В марте глыба льда с крыши рухнула на голову трехлетнего ребенка, игравшего поблизости. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму. В конце февраля груда снега скатилась на семилетнего мальчика в Уфе. Ему понадобилась медицинская помощь, после чего ребенка отпустили домой.