Илон Маск сорвал разработку дешевого электромобиля Tesla

The Information: Маск прекратил разработку дешевого автомобиля Tesla из-за такси

Глава корпорации Tesla Илон Маск прекратил разработку доступного электромобиля из-за интереса к роботакси. Об этом сообщает издание The Information.

В начале апреля Маск заявил, что 8 августа Tesla представит беспилотный автомобиль, предназначенный для такси. По данным журналистов медиа, еще в конце февраля Маск и его подчиненные были уверены, что компания выпустит дешевый автомобиль, однако руководитель Tesla сорвал его разработку.

Это произошло «в последнюю секунду» — по информации инсайдеров, проект доступного электрокара был почти готов. Для сотрудников и инвесторов фирмы это оказалось полной неожиданностью. Об этом The Information анонимно рассказали бывшие сотрудники корпорации, покинувшие Tesla ранней весной.

По их словам, Маск принял стратегическое решение заморозить проект доступного автомобиля на неопределенный срок. Усилия команды инженеров была перенаправлены на разработку роботакси. Дешевый электрокар должен был стоить 25 тысяч долларов, или около 2,3 миллиона рублей.

В начале мая стало известно, что компания Tesla вместе с Baidu запустит в Китае роботакси. Вопрос запуска беспилотного такси глава корпорации Илон Маск обсуждал во время своего недавнего визита в Китай.